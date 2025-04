News von Trading-Treff.de BASF ist am Montag mit dem Gewinn von 2,54 % in den Tag gestartet. Das ist ein sehr schönes Ergebnis, da die Aktie sich nun auf 41,78 € nach oben geschoben ist. Damit ist der komplette Absturz der Aktie inzwischen zun Text zunächst einmal vom Tisch. Die Notierungen sind allerdings immer noch nicht entscheidend erholt. Dies wird den kommenden Tagen geschehen müssen, was vor allem auch von den Rahmenbedingungen abhängt. Aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...