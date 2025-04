Köln (ots) -Wenn die Natur erwacht, die Sonne länger am Himmel bleibt und Frühlingsduft in der Luft liegt, ist es Zeit für Geschichten, die das Herz berühren. RTL Passion lädt ab dem 17. April zu einem romantischen Filmfrühling ein: Immer donnerstags um 20:15 Uhr bringt die große Hallmark-Reihe Woche für Woche neue Emotionen auf den Bildschirm - bis in den goldenen Oktober. Alle Filme stehen zudem auf RTL+ zum Streamen bereit.Die charmanten Hallmark-Filme erzählen von Neuanfängen, Sehnsucht und der Magie des Unerwarteten. Ob ein Flirt am Meer, eine zweite Chance in der alten Heimat oder ein spontanes Abenteuer in der Ferne - diese Geschichten lassen Herzen höherschlagen und holen das Frühlingsgefühl direkt ins Wohnzimmer.Das sind die Sendetermine und Filme im Überblick:(jeweils donnerstags um 20:15 Uhr bei RTL Passion)Caribbean Summer - Urlaub wider Willen (17.04.2025)Eine gestresste Journalistin findet auf einer karibischen Insel nicht nur Ruhe, sondern auch eine neue Liebe.Zwei wie Hund und Katz' (24.04.2025)Zwei sehr unterschiedliche Tierliebhaber geraten aneinander - und merken bald, dass Gegensätze sich anziehen.Ein Leuchtturm zum Verlieben (01.05.2025)Eine Architektin reist nach Frankreich, um einen Leuchtturm zu restaurieren - und öffnet dabei ihr Herz.Hawaii für Zwei - Wenn Liebe surfen lernt (08.05.2025)Nach einem beruflichen Rückschlag entdeckt eine Köchin auf Hawaii ihre Leidenschaft fürs Surfen - und die Liebe.Love strikes twice - Man liebt sich immer zweimal (15.05.2025)Eine Frau bekommt eine zweite Chance, ihre Vergangenheit zu ändern - und vielleicht auch ihr Herz neu zu verschenken.Alle Filme im Überblick.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Matthias BrücherSenior Communication Manager Kids, Consumer Products & MultichannelT: +49 221-456-51015matthias.bruecher@rtl.deOriginal-Content von: RTL Passion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148255/6013110