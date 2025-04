Santa Clara - Intel verkauft die Mehrheit an seinem Geschäft mit programmierbaren Chips, Altera, an die Investmentfirma Silver Lake Management. Die Transaktion bewerte Altera dabei mit 8,75 Milliarden US-Dollar, teilte der kriselnde Branchenriese am Montag in Santa Clara mit. Intel werde danach noch 49 Prozent halten. Intel hatte die Firma Altera vor zehn Jahren für rund 17 Milliarden Dollar übernommen, deren Mehrzweck-Chips vor allem in Telekommunikationsnetzen ...

