Zölle? Welche Zölle?: Wenn nicht jetzt wann dann ... dieses Unternehmen zeigt den Großen wie es richtig geht!

Unternehmen strotzt vor innerer Stärke und lässt sowohl Börsenturbulenzen als auch Zölle an sich abprallen!

Liebe Leserinnen und Leser,

Jetzt gibt es kein Halten mehr, naoo startet mächtig durch!

Wir sind sehr froh, dass in den letzten Tagen die Welt um naoo wieder zurechtgerückt wurde. Der Abverkauf eines Marktteilnehmers ohne Sinn und Verstand ist beendet und die Erholung des Wertes hat sofort wieder eingesetzt. Wir hoffen, niemand hat sich durch die kurzweiligen Turbulenzen verunsichern lassen und diese Sondersituation als Chance genutzt, um seinen Einstand zu verbilligen oder ganz frisch an Board zu kommen.

Doch die Zeiten sind wild, der aktuelle Zoll Streit bringt die weltweiten Märkte ins Schwanken. Wir sind sehr froh, dass naoo von diesem Thema nicht betroffen ist! Wenn Sie die letzten Meldungen des Unternehmens verfolgt haben, ist sehr schnell zu erkennen: hier entsteht etwas Innovatives und bis ins letzte Detail durchdachte.

Wir meinen: jetzt geht es erst richtig los!! Nun heißt es erst mal wieder das alte Hoch zu erreichen nach dem ersten Ausbruch der Aktie. Somit sollte das erste Zwischenziel der Sprung ÜBER die 20 Euro sein um sich dann der 30-35 Euro Marke Schritt für Schritt zu nähern. Der aktuelle Kurs ist für uns immer noch ein Ostergeschenk!

naoo öffnet sich dem Kapitalmarkt

naoo hat in den letzten Wochen trotz aller geopolitischen Turbulenzen seine Hausaufgaben gemacht, dies kann man sehr schön an der Vielzahl der Super-News erkennen. Nun ist es an der Zeit sich dem Kapitalmarkt zu öffnen. Genau das ist nun der Fall.

Bereits Anfang April zeigte sich das Unternehmen zum ersten Mal einem breiten Publikum auf einer erlesenen Kapitalmarktkonferenz in München. Dort präsentierte es vor einer Vielzahl von Finanzjournalisten, Vermögensverwaltern und Family Offices seine Visionen für die nächsten Jahre. Das Management trifft genau auf die Anlegerschaft, die naoo für sich gewinnen will. Institutionelle Anleger, die den Weg zusammen mit naoo über einen längeren Zeitraum bestreiten wollen. Und was man am Markt so hört, hat naoo einen exzellenten Eindruck am Markt hinterlassen und großes Investoreninteresse geweckt!

Zudem ist damit zu rechnen, dass sich auch die Finanzjournalisten ein genaues Bild über das Unternehmen machen werden. Neue Investoren und vermehrte Berichterstattung wird den Fokus noch mehr auf das Unternehmen lenken, welches wohl bislang den wenigsten im deutschsprachigen Raum bekannt war. Nutzen Sie also den Informationsvorsprung und positionieren Sie sich noch vor der Intensivierung der Kapitalmarktkommunikation. Doch wo könnte die Reise hingehen?

Unabhängiges Research Haus sieht noch deutlich Luft nach oben, oder bald sogar deutlich mehr?!

Analysten sehen ein erstes konservatives Kursziel bei 41,35 Euro. Somit wäre hier noch ordentlich Luft nach oben. Doch Achtung!!!!! Das Kursziel stammt von Anfang Dezember 2024, also noch VOR der Flut zahlreicher Meldungen, u.a. der Gamechanger-Übernahme der Influencer-Agentur Kingfluencer.

Quelle: naoo AG

naoo ist kein Startup mehr, hier werden professionell und nachhaltig Werte geschaffen. Maximale Transparenz ist dem Management wichtig, Marktgerüchten zufolge wird bald noch ein zweites renommiertes Research Haus das Coverage aufnehmen wird. Ein deutliches Zeichen dafür, dass sich das Unternehmen für größere institutionelle Investorenkreise attraktiv machen möchte.

Was macht naoo so unvergleichlich der Konkurrenz gegenüber?

naoo ist Social Media einer neuen Generation. Gerade die Integration eines Belohnungssystems für jeden User ist zum jetzigen Zeitpunkt konkurrenzlos.

Quelle: naoo AG

Wie in der Grafik zu sehen ist, steht naoo im Vergleich zur Konkurrenz zudem für den höchsten Grad an vielfältigen Belohnungsmöglichkeiten kombiniert mit dem Fokus auf ein soziales Netzwerk. Soziale Medien sind schnelllebig und ständig im Wandel. Sie spiegeln die gesellschaftliche Entwicklung wider und definieren damit die Medienbranche stetig neu. Folglich können aus Themen, die die Gesellschaft beschäftigen, Trends abgeleitet werden. Genau diese aktuellen und neuartigen Trends verkörpert naoo in nur einer Anwendung.

In Zeiten, in denen das Sender-Empfänger-Modell nicht länger an Gültigkeit besitzt, bedienen sich viele Unternehmen an den Möglichkeiten des User-Generated-Contents (UGC). Denn um mit Kunden oder Followern in einen Austausch zu kommen, kann der UGC maßgeblich sein. Der selbst erstellte Content der Nutzer kann somit als strategisches Instrument im Online-Marketing eingesetzt werden. Dies können Unternehmen beispielsweise durch einen gezielten Aufruf oder Mitmachwettbewerb über die sozialen Netzwerke erwirken. Die fortschreitende Technologie heutzutage ermöglicht es den Usern schnell, einfach und kreativ Inhalte mitzugestalten und in Kontakt mit Unternehmen oder Personen zu treten. Somit generiert diese Form der Kampagne nicht nur den direkten Dialog, sondern auch die Voraussetzungen einer Bindung an den Nutzer.

Hierbei kommt vor allem die neuartige Umfrageinfrastruktur von naoo zu tragen, mit der auf verschiedenste Art und Weise sehr wertvolle und maßgeschneiderte Zielgruppen identifiziert werden können. Eine absolute Gelddruckmaschine, nicht nur für jedes werbetreibende Unternehmen, sondern letztendlich auch für naoo.

Quelle: naoo AG

Das Unternehmen hat mit seiner App die Chance eine neue, absolut einzigartige Form des Social Media am Markt zu etablieren, die es bislang so noch nicht gibt. Aufgrund seiner Features tritt naoo wieder in den direkten Kontakt mit seinen Usern. Dies impliziert annähernd einen B2C Status, doch nun kombiniert mit einer Reichweite, die bis dato noch nicht denkbar war. Somit könnte naoo als erste Plattform eine Kombination aus höchster Relevanz und größtmöglicher Reichweite für jeden Werbekunden ermöglichen. Hier bricht ein neues Zeitalter im Bereich des Social Media und Social Marketing an. Ein absoluter Quantensprung und eine Win-Win Situation für alle Beteiligten.

Fazit: naoo ist nun bereit in neue Höhen vorzustoßen

Bei der naoo AG (WKN: A40NNU) läuft es operativ wie ein schweizer Uhrwerk. Liest man nur die letzten Meldungen wird jedem klar, hier entsteht etwas ganz Besonderes. Eine völlig neue Form und Qualität des Social Media und Social Marketing, dass vor wenigen Jahren noch niemand auf dem Schirm hatte.

naoo ist in diesem Bereich absolut. Wenn das Unternehmen diese einzigartige Gelegenheit beim Schopfe packen und Teil dieser Erfolgsstory sein wollen, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt zuzugreifen.

Rechtliche Hinweise / Disclaimer

Dieser Werbeartikel wurde am 14. April 2025 durch die Ainami Ltd erstellt. Gemäß §86 WPHG ist die Tätigkeit der Ainami Ltd bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Die Inhalte dieses Werbeartikels wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Alle durch die Ainami Ltd veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Die Ainami Ltd übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Wir weisen zudem ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Gleiches gilt für die in den Veröffentlichungen von Ainami Ltd enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. h. Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie "erwartet", "mögliche", und "geschätzt" abgebildet wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, vornehmen sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von Ainami Ltd-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten. Kursprognosen in unseren Werbeartikeln stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven und/oder charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Veröffentlichungen der Ainami Ltd werden unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt. Dieser Werbeartikel richtet sich folglich nicht an Leser, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten als der Bundesrepublik Deutschland haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Ainami Ltd übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich die enthaltenen Informationen des Werbeartikels in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten als der Bundesrepublik Deutschland befindet.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Ainami Ltd und Mitarbeiter des Unternehmens können zudem jederzeit Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen.

Sämtliche Veröffentlichungen stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür in der Regel ein Entgelt bezahlen. Sämtliche Veröffentlichungen dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Aktien dar. Die Ainami Ltd und die für sie tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Angaben zu Interessenskonflikten:

Gemäß §85 WPHG können bei der Ainami Ltd und dessen Mitarbeitern und Redakteuren eindeutige Interessenskonflikte bestehen:

Auf etwaige Wertpapierbeteiligungen der Ainami Ltd, dessen Mitarbeitern und Redakteuren an den besprochenen Unternehmen wird im Disclaimer der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich hingewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren.

Auf eine etwaige Vergütung der Ainami Ltd durch das mit der jeweiligen Veröffentlichung im Zusammenhang stehende Unternehmen oder durch Dritte wird im Disclaimer der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich hingewiesen. Die Ainami Ltd stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Sie wird meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Ainami Ltd ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht.

Da Ainami Ltd. zu keinem Zeitpunkt ausschließen kann, dass auch andere Medien, Research- und Börseninformationsdienste die unseren Veröffentlichungen zugrunde liegenden Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen.

Für die Berichterstattung über das in diesem Artikel besprochene Unternehmen naoo AG wurde die Ainami Ltd durch das Unternehmen weder beauftragt noch entgeltlich entlohnt.

Verfasser und Redakteure und Herausgeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann zudem vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden und überprüfen diese nicht.

Impressum:

Ainami Ltd

Clifton House Office 70, Fitzwilliam Street Lower, Dublin 2

DUBLIN

Ireland

E-Mail: ainami.ltd@gmail.com

Verantwortlich für Inhalt: Ainami Ltd

Enthaltene Werte: US30303M1027,CH1323306329