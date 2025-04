NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 13900 auf 13670 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Börsenbetreibers steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Er habe vor den Anfang Mai anstehenden Quartalszahlen seine Schätzungen für die Jahre bis 2027 ein wenig gesenkt, schrieb Analyst Enrico Bolzoni in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Damit trage er der Dollar-Schwäche gegenüber dem britischen Pfund Rechnung, was durch den starken Euro aber teilweise kompensiert werde. Die Aktie habe sich indes seit Jahresbeginn deutlich schwächer entwickelt als die Branche./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 19:52 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B0SWJX34