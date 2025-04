News von Trading-Treff.de Die BASF schob sich auch am Dienstag etwas weiter nach oben. Die Aktie legte bis dato 0,6 % zu. Das ist kein Rekord-Gewinn, zeigt allerdings, dass der Wert derzeit wieder zurück in der Spur ist. Das Unternehmen hat nun einen Kurs von in etwa 42,25 € erreicht. Damit ist der Titel zurück in einer etwa sichereren Atmosphäre. Zum Status: Damit ist die Aktie innerhalb der vergangenen fünf Tage wieder deutlich gestiegen, nachdem ...

