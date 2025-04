Der Flash Crash Anfang vergangener Woche ist längst Geschichte. Nur kurz haben sich die Rüstungsaktien geschüttelt, inzwischen notieren Rheinmetall, Renk und Co schon wieder auf neuen Allzeithochs - und ein Ende der Rally ist noch lange nicht in Sicht. Mit dem neuen European Defence Index können Anleger davon profitieren.Neue Pläne der Trump-Administration bezüglich der NATO-Finanzierung sorgen am Dienstag wieder für Schwung bei Europas Rüstungswerten. Die Bündnispartner dürfte von den USA verstärkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...