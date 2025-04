Im Silicon Valley haben Unbekannte Ampeln so manipuliert, dass sie mit den Stimmen der Techmilliardäre Elon Musk und Mark Zuckerberg sprechen. Was dort zu hören war, dürfte den beiden jedoch nicht gefallen. Die Einwohner einiger Gemeinden im kalifornischen Silicon Valley dürften am Wochenende nicht schlecht gestaunt haben, als sie Strassen mithilfe von Ampeln überqueren wollten. Wie mehrere Medien berichten, darunter die «Los Angeles Times», sollen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...