WASHINGTON, D. C. (IT-Times) - Heute stiegen zunächst die Automobil-Aktien, nachdem der amtierende US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, eine Ausnahme für einige Automobilhersteller bei den Zöllen zu machen. Die Aktien von Automobilherstellern stiegen am Montagmittag sprunghaft an, nachdem Präsident...

Den vollständigen Artikel lesen ...