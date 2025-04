DJ Hermes überholt LVMH als wertvollstes Luxusunternehmen der Welt

Von Nina Kienle und Andrea Figueras

DOW JONES--LVMH ist nicht mehr der wertvollstes Luxusgüterhersteller der Welt. Diesen Titel musste LVMH an den Birkin-Taschen-Hersteller Hermes abgeben, nachdem eine schwächere Umsatzentwicklung als erwartet im ersten Quartal auf dem Aktienkurs des Louis-Vuitton-Eigentümers lastete.

Der Aktienkurs des französischen Luxusriesen gab am Dienstag um 7,8 Prozent nach, was den Marktwert von LVMH um rund 23 Milliarden US-Dollar schmälerte. Laut Factset beendete LVMH den Tag mit einer Marktkapitalisierung von 244,39 Milliarden Euro bzw. 277,42 Milliarden Dollar. Derweil schlossen Hermes in Paris um 0,2 Prozent höher und bescherten dem Unternehmen einen Marktwert von 248,62 Milliarden Euro.

