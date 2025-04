LVMH hat am Montag enttäuschende Quartalszahlen präsentiert. Der Umsatz im Q1 sackte um drei Prozent auf 20,3 Milliarden Euro ab. Anleger quittierten die nachbörslich vorgelegten Zahlen am Dienstag mit einem Minus von 7,8 Prozent. Damit verliert LVMH seinen Platz an der Spitze der Luxuskonzerne. Die neue Nummer eins ist eine AKTIONÄR-Empfehlung.Mit dem Kursrutsch vom Dienstag fiel die Marktkapitalisierung auf 246,5 Milliarden Euro - der niedrigste Stand seit November 2020. Die Aktie von Luxuskonkurrent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...