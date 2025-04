Zölle bleiben an den Märkten das beherrschende Thema und anders als in vielen anderen Segmenten sind die Autobauer von US-Aufschlägen noch immer heftig betroffen. US-Präsident Donald Trump stellte am Montag zwar vage in Aussicht, dass es hier ebenfalls Ausnahmen geben könnte. Doch wie die vergangenen Tage und Wochen eindrucksvoll belegten, ist auf sein Wort nicht allzu viel Verlass.

