EasyMotion Tec AG: Erfolgreiche Teilnahme an der FIBO 2025 mit zahlreichen Produktinnovationen



16.04.2025 / 09:00 CET/CEST

Vaduz, 16. April 2025 - Die EasyMotion Tec AG ("EasyMotion", ISIN: LI1147158318) berichtet über eine erfolgreiche Teilnahme an der FIBO 2025, eine der weltweit führenden Messen im Bereich Fitness, Wellness und Gesundheit. Auf einem Messestand von rd. 1.000 Quadratmetern mit dem größten Stand der bisherigen Firmengeschichte hat sich EasyMotion über vier Tage mit hunderten Expert:innen, Studiobetreiber:innen und Branchenvertreter:innen vernetzt. EasyMotion hat dabei zahlreiche Produktneuheiten von ihren Tochterunternehmen milon, five und EasyMotionSkin präsentiert. Vorgestellt wurde u.a. der milon Q+, eine neue Generation des geführten Kraft- und Ausdauertrainings, der milon X, durch den ein hochdigitales Seilzugtraining ermöglicht wird, sowie der five Faszienstimulator 2.0 und der Faszientower, auf denen intensive Beweglichkeitstrainings durchgeführt werden können. Ebenso wurde die neue smarte milon Pump-Geräteserie auf der FIBO präsentiert, die ein individuelles und effektives Krafttraining ermöglicht. Zudem wurde der Prototyp der neuen EasyMotionSkin-App vorgestellt, mit dem die Kunden individuell trainieren können. Für Messebesucher:innen wurden Live-Demonstrationen an den neuen Geräten und Expertengespräche auf der Standfläche angeboten. Ein Highlight der viertägigen Messe war die Teilnahme von Hollywood-Star und EasyMotion-Markenbotschafter Ralf Möller als Special Guest am EasyMotion-Messestand. Auch fiel auf der FIBO der Startschuss für das von milon neu ins Leben gerufene Branchen-Netzwerktreffen "Milon Innovation Hub". milon unterstützt innerhalb des exklusiven Netzwerks innovative Start-ups aus der Fitness- und Gesundheitsbranche bei ihrem weiteren Wachstum. In diesem Rahmen sind regelmäßige Treffen mit Vorträgen und praxisnahen Bootcamps geplant. Christian Keck, Präsident des Verwaltungsrats und CEO von EasyMotion: "Wir blicken auf sehr erfolgreiche FIBO-Messetage zurück und konnten uns dort mit zahlreichen Branchenexperten vernetzen. Wir sehen 2025 als wichtiges Jahr für die internationale Expansion und die weitere Monetarisierung unserer innovativen Trainingsplattformen." Die FIBO feierte vom 10. bis 13. April 2025 ihr 40. Jubiläum in Köln. In insgesamt 13 Messehallen kamen auf der jährlich stattfinden Messe alle Akteure aus den Bereichen Gesundheit, Fitness und Wellness zusammen. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50 easymotiontec@edicto.de





