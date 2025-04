Die Aktie von Novo Nordisk ist in den vergangenen Monaten deutlich gefallen. Am Mittwoch geht die Abwärtsbewegung weiter, und zwar wegen einer sehr negativen Analysteneinschätzung. Müssen sich Anleger jetzt Sorgen machen? Analyst sehr skeptisch Am Mittwoch hat eine Studie der Investmentbank Exane BNP Paribas für fallende Kurse bei dem Pharma-Konzern Novo Nordisk gesorgt. So nahm Analyst Peter Verdult die Aktie neu in die Coverage auf, und zwar mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...