© Foto: Philipp Schulze/dpa

Der Rüstungskonzern Rheinmetall erhöht die geplante Jahresproduktion von Artilleriegeschossen in seinem Werk im niedersächsischen Unterlüß deutlich. Statt bisher anvisierter 200.000 Stück sollen dort künftig bis zu 350.000 Geschosse jährlich gefertigt werden. Das erklärte Vorstandschef Armin Papperger im Gespräch mit dem Handelsblatt. Insgesamt investiert der DAX-Konzern rund 600 Millionen Euro in den Standort. Damit wird Unterlüß zum zweitgrößten Artilleriewerk Europas - nach einer Fertigungsstätte in Spanien, die auf ein Volumen von 450.000 Geschossen pro Jahr ausgelegt ist. Papperger rechnet für Rheinmetall in den kommenden fünf Jahren mit einem Auftragsvolumen von 300 Milliarden Euro. …