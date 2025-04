Anwender können das auf Eigenverbrauchsoptimierung ausgelegte System per App oder mit kostenloser Anleitung durch einen Installateur installieren. Kauf und Nutzung sind nicht an die Herkunft der Photovoltaik-Anlage oder an einen Versorgungsvertrag mit Eon gebunden. Für Haushalte mit Photovoltaik-Anlage hat der Energiekonzern Eon ein Angebot für ein Heimenergiemanagementsystem (HEMS) konzipiert, das nach Angaben des Unternehmens "in dieser Form in Deutschland einzigartig" ist. Der "E. ON Home Energiemanager" ist dabei nicht Cloud-basiert, sondern arbeitet mit einer online bestellbaren Hardware ...

