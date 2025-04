MLP zeigt solide Fundamentaldaten und Analystenpotenzial von 48%. Nächste Impulse durch Roadshow und Quartalszahlen erwartet.

Die MLP-Aktie notierte am Donnerstag mit 7,47 Euro leicht im Minus (-1,32% zum Vortag). Damit setzt der Titel seine kurzfristige Seitwärtsbewegung fort - trotz einer beeindruckenden Jahresperformance von +35,28%.

Fundamentaldaten sprechen für Unterbewertung

Interessant bleibt die Bewertung:

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,77 signalisiert laut Analysten eine Unterbewertung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei moderaten 11,79

Cashflow pro Aktie von 1,51 EUR untermauert die solide Finanzbasis

"Die Kennzahlen deuten auf ein intaktes Geschäftsmodell hin", kommentiert ein Marktbeobachter. Tatsächlich sehen beide verfolgenden Analysten (50% Kaufen, 50% Outperform) Potenzial bis 13,00 Euro - was +48% zum aktuellen Kurs bedeuten würde.

Roadshow und Quartalszahlen als nächste Katalysatoren

Am 29. April startet eine Investor-Roadshow, bevor am 15. Mai die Q1-Zahlen 2025 veröffentlicht werden. Die Erwartungen sind hoch: In den letzten Monaten wurden Analystenschätzungen mehrfach nach oben korrigiert.

Fazit: Trotz kurzfristiger Konsolidierung bleibt MLP mit seinem Fokus auf Akademiker und der breiten Finanzdienstleistungspalette ein interessanter Kandidat für langfristig orientierte Investoren. Die kommenden Wochen könnten neue Impulse bringen.

