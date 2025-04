Die Voestalpine-Aktie ISIN: AT0000937503 konnte im Wochenverlauf 7,00 Prozent zulegen und hat den Sprung unter die Top-Ten im Austrian Traded Index geschafft. Zum Handelsende am Donnerstag notierte die Aktie die Aktie des Stahl- und Technologiekonzerns aus Linz, Oberösterreich bei 21,40 Euro, das Wochenhoch hat man am Dienstag mit 21,76 Euro an der Wiener Börse gesehen. Mit dem Anstieg über die 100- und 200-Tage-Linie hat Voestalpine im Wochenverlauf ...

