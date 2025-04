Die Roche-Aktie verzeichnet ein deutliches Kursplus von 6,32%, während Analysten unterschiedliche Einschätzungen abgeben. Die Quartalszahlen am 24. April werden mit Spannung erwartet.

Die Roche-Aktie hat am Freitag mit einem kräftigen Plus von 6,32% auf 347,30 USD geschlossen. Damit legte der Titel deutlich zu, nachdem er zuletzt unter Druck geraten war. Doch die Analysten sind sich uneins: Während JP Morgan erst am Donnerstag ein Verkaufsrating aussprach, halten UBS und andere Banken an ihren Kaufempfehlungen fest.

Fundamentaldaten bieten gemischtes Bild

Die jüngste Kursentwicklung spiegelt die widersprüchlichen Signale wider, die das Schweizer Pharmaunternehmen aktuell sendet:

KUV von 0,59 : Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis deutet auf eine Unterbewertung hin

: Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis deutet auf eine Unterbewertung hin KGV von 4,48 : Das berechnete Kurs-Gewinn-Verhältnis erscheint attraktiv

: Das berechnete Kurs-Gewinn-Verhältnis erscheint attraktiv Cashflow: Mit einem KCV von 1,84 zeigt sich der Titel solide bewertet

Doch Vorsicht ist geboten: "Die Ergebnisveröffentlichungen des Konzerns haben in der Vergangenheit oft enttäuscht", wie die Fundamentaldaten zeigen. Zudem erscheint das Unternehmen bei 3,31-fachem Jahresumsatz großzügig bewertet.

Was bringen die Quartalszahlen?

Alle Augen richten sich nun auf den 24. April, wenn Roche die Zahlen für das erste Quartal 2025 vorlegt. Die Erwartungen sind hoch, nachdem der Titel im Jahresvergleich bereits 32,05% zugelegt hat, im letzten Monat jedoch 2,80% verlor.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 313,38 CHF - das wäre ein Aufwärtspotenzial von 22,61%. Doch die Meinungen gehen stark auseinander: Während das höchste Ziel bei 448,00 CHF liegt, sehen die pessimistischsten Beobachter die Aktie bei nur 230,00 CHF.

Die kommenden Wochen werden spannend: Neben den Quartalszahlen stehen mehrere Fachkonferenzen an, darunter die Berenberg Diagnostics Conference am 14. Mai. Bis dahin dürfte die Volatilität hoch bleiben - die aktuelle Kennzahl liegt bei 57,84%.

