Dschidda - Oscar Piastri hat den Großen Preis von Saudi-Arabien gewonnen und damit seinen dritten Saisonsieg eingefahren. Der Fahrer des McLaren-Teams setzte sich in einem spannenden Rennen gegen seine Verfolger Max Verstappen von Red Bull und Charles Leclerc von Ferrari durch. Mit diesem Sieg übernahm Piastri auch die Führung in der Fahrer-Weltmeisterschaft.Das Rennen begann mit einem packenden Duell zwischen Piastri und Verstappen, bei dem Verstappen die erste Kurve abkürzte und später eine Fünf-Sekunden-Strafe erhielt. Trotz dieser Strafe konnte Verstappen den zweiten Platz verteidigen. Charles Leclerc, der von der vierten Position startete, kämpfte sich im Verlauf des Rennens auf den dritten Platz vor. Lando Norris, Piastris Teamkollege bei McLaren, zeigte ebenfalls eine starke Leistung und beendete das Rennen auf dem vierten Platz, nachdem er sich von der zehnten Startposition nach vorne gearbeitet hatte.Im Mittelfeld sorgten die Williams-Fahrer Carlos Sainz jr. und Alexander Albon für eine Überraschung, indem sie die Plätze acht und neun belegten. Das Rennen war geprägt von mehreren Überholmanövern und strategischen Boxenstopps, die das Klassement immer wieder durcheinanderwirbelten. Am Ende sicherte sich Piastri den Sieg mit einem Vorsprung von 2,8 Sekunden auf Verstappen.