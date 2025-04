EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Sonstiges

LION E-Mobility startet Auslieferung der NMC+ Batterieplattform an Kunden



22.04.2025

LION E-Mobility startet Auslieferung der NMC+ Batterieplattform an Kunden Zug, 22. April 2025 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft LION Smart GmbH mit der Auslieferung erster Muster der neuen NMC+ Batterieplattform an ausgewählte Leadkunden begonnen hat. Diese Auslieferung markiert den operativen Startpunkt für die Umsetzung der Plattformstrategie und leitet die finale Validierungsphase für den geplanten Serienhochlauf ein. Die NMC+ Plattform wurde als skalierbares Baukastensystem konzipiert. Sie ermöglicht die schnelle, kosteneffiziente Umsetzung kundenindividueller Batteriesysteme auf Basis einer standardisierten technologischen Architektur. Die Plattform integriert eine weiterentwickelte Zellchemie, ein optimiertes thermisches Management und bietet eine signifikant gesteigerte Best-in-Class Energie- und Leistungsdichte - ausgelegt auf höchste Anforderungen in Mobilitäts- und Speicheranwendungen. Mit der "LION Smart Mobility Power 53" ist nun die erste modulare Systemlösung auf NMC+ Basis künftig bei Kunden im Einsatz. Sie demonstriert die Fähigkeit der Plattform, technologische Spitzenleistung mit hoher Anwendungsflexibilität zu kombinieren. "NMC+ ist nicht nur eine neue Batteriegeneration - sie bildet das Fundament unserer Plattformstrategie, die skalierbare und marktorientierte Produktentwicklung ermöglicht," erklärt Dr. Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG. "Damit schaffen wir die Voraussetzungen für kürzere Entwicklungszyklen, reduzierte Projektkosten und eine schnellere Markteinführung - bei gleichzeitig höchster Performance. Wir freuen uns sehr, diesen nächsten Schritt jetzt gemeinsam mit unseren Kunden zu gehen." Die modulare Architektur der NMC+ Batterieplattform ermöglicht eine gezielte Anpassung für unterschiedlichste Anwendungen - von leichten Elektrofahrzeugen über Nutzfahrzeuge bis hin zu stationären Speichersystemen. Diese Systemoffenheit versetzt LION Smart in die Lage, flexibel auf Kundenanforderungen, Ausschreibungsbedingungen und regulatorische Vorgaben zu reagieren. Mit der Auslieferung der ersten Muster ist der Einstieg in die Validierungsphase bei ausgewählten Leadkunden erfolgt. Die Batteriesysteme kommen dabei erstmals in konkreten Anwendungsszenarien zum Einsatz. Ziel ist es, unter realen Bedingungen belastbare Daten zu Performance, Integration und Skalierbarkeit zu gewinnen. Die Erkenntnisse und Lessons Learned aus dieser Phase fließen direkt in die finale Produktoptimierung ein. Der Serienhochlauf ist für Ende 2025 geplant. Mit dem operativen Start der NMC+ Plattform unterstreicht LION Smart ihre Position als Technologie- und Innovationsführer im Markt modularer Batteriesysteme - und setzt einen klaren strategischen Meilenstein für Skalierung, Marktdurchdringung und nachhaltiges Wachstum. Über die LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden. Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet. www.lionemobility.com

Über LION Smart

Die LION Smart GmbH ist ein innovativer Entwickler von Batteriesystemen mit Fokus auf nachhaltige und leistungsstarke Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen bietet modernste Technologien wie das Immersion-Cooled-Batteriesystem und verfügt über umfassende Expertise in Qualität, Industrialisierung und Produktion.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: LION Smart GmbH

Parkring 11-13

85748 Garching b. München

sales@lionsmart.com

www.lionsmart.com LION E-Mobility Investor Relations

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com



