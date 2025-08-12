EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

LION E-Mobility AG mit starker Dynamik im ersten Halbjahr 2025



LION E-Mobility AG mit starker Dynamik im ersten Halbjahr 2025 Zug, 12. August 2025 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, setzt die positive Entwicklung im zweiten Quartal 2025 fort. Im ersten Halbjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 10,4 Mio. EUR, was einer Steigerung von 71 % gegenüber den 6,1 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024 entspricht. Dieses Wachstum wurde insbesondere von einer signifikanten Erholung der Nachfrage im Batteriemarkt getrieben.



Gleichzeitig verbesserte sich das EBITDA infolge einer konsequenten Kostendisziplin und verbesserte Materialmargen deutlich auf 1,3 Mio. Euro (H1 2024: -4,8 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge belief sich damit auf 12,1 %. Der operative Cashflow verbesserte sich ebenfalls weiter und erreichte im ersten Halbjahr 2025 3,3 Mio. EUR, verglichen mit -5,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Diese positive Entwicklung ist das Ergebnis der laufenden Maßnahmen des Unternehmens zur Kostenkontrolle und der fortgesetzten Optimierung der Lagerbestände.



Dr. Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG, kommentiert: "In einem nach wie vor äußerst herausfordernden Marktumfeld verzeichnet die Nachfrage nach unseren Batteriepacks eine positive Entwicklung. Ich bin stolz darauf, dass es uns gelungen ist, den Umsatz zu steigern und - noch wichtiger - unsere Profitabilität deutlich zu verbessern."



Neue Partnerschaften

Im ersten Halbjahr 2025 hat LION wichtige strategische Meilensteine erreicht und seine kommerzielle Dynamik verstärkt. Das Unternehmen erhielt einen Entwicklungsauftrag von einem führenden europäischen Premium-Lkw-Hersteller zur Entwicklung eines leistungsstarken, flüssigkeitsgekühlten Batteriesystems, das eine Schnellladung von bis zu 3 MW für eine Reichweite von 450 km ermöglicht. Parallel dazu markierten die Auslieferungen der NMC+-Batterieplattform an ausgewählte Kunden einen wichtigen Validierungsschritt vor der Serienproduktion, die derzeit für das erste Quartal 2026 geplant ist. LION hat außerdem seine Marktposition durch zwei strategische Partnerschaften ausgebaut. Eine Kooperation mit LeapEnergy für Vertrieb, Implementierung und Service fortschrittlicher Batterie- und stationären Energiespeichersystemen in wichtigen europäischen und kanadischen Märkten und eine Partnerschaft mit hofer powertrain zur Beschleunigung der Kommerzialisierung von flüssigkeitsgekühlten Batteriesystemen durch die Bündelung von Know-how in den Bereichen Entwicklung, Validierung und schnelle Industrialisierung.



Ausblick für 2025 bestätigt

Für das laufende Geschäftsjahr bestätigt LION seinen Ausblick und erwartet einen Umsatz im Bereich zwischen 28 und 35 Millionen Euro sowie ein positives EBITDA. Der Fokus im Jahr 2025 liegt auf der strategischen Weichenstellung - insbesondere im Bereich der Serienentwicklung für die Immersionstechnologie und neuen OEM-Projekten. Die operative Basis wurde nachhaltig gestärkt. LION sieht sich gut positioniert, um in einem zunehmend technologiegetriebenen Marktumfeld langfristig profitables Wachstum zu erzielen.



Über die LION E-Mobility AG:

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden.



Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.



Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.



www.lionemobility.com



LION E-Mobility Investor Relations:

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com



Haftungsausschluss

Aussagen, die Prognosen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Ziele und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder enthalten, gelten nicht als historische Fakten und können daher zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Erwartungen, Schätzungen und Plänen zu dem Zeitpunkt, zu dem sie gemacht wurden, und sind daher mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den derzeit erwarteten abweichen können. Die LION E-Mobility AG ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren.



