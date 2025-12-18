EQS-News: LION E-Mobility AG
LION E-Mobility kooperiert mit B2B-Plattform CircUnomics - BESS-Container ab sofort verfügbar
Durch die Zusammenarbeit mit CircUnomics erschließt LION Smart einen weiteren digitalen Vertriebskanal, der Angebot, Vergleich und Beschaffung industrieller Energielösungen zentral bündelt. Geschäftskunden profitieren von einer transparenten Marktübersicht, standardisierten Prozessen und einer deutlich vereinfachten Beschaffung komplexer Energiesysteme.
Mit der Kooperation stärkt LION Smart gezielt seine Position im wachsenden Markt für industrielle Batteriespeicher und unterstreicht seinen Anspruch, Unternehmen zukunftssichere, skalierbare und wirtschaftlich attraktive Energiespeicherlösungen bereitzustellen. Gleichzeitig trägt die Partnerschaft dazu bei, den Einsatz von Batteriespeichern als Schlüsseltechnologie der Energiewende weiter zu beschleunigen.
Über die LION E-Mobility AG:
Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen, sowohl für Elektrofahrzeuge als auch für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um dem steigenden Bedarf an hochleistungsfähigen Energiespeicherlösungen gerecht zu werden.
Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Modulmontagelinien in der eigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Standards in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.
Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH 97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.
www.lionemobility.com
Über LION Smart GmbH
Die LION Smart GmbH ist ein erfahrener Systemintegrator im Bereich Battery Energy Storage Systems (BESS) und bietet das gesamte Leistungsspektrum entlang des Lebenszyklus von Batteriespeicherprojekten. Dazu zählen Beratung, Auslegung, Engineering, Integration, Inbetriebnahme sowie Service- und Wartungskonzepte.
Mit langjähriger Expertise im Batteriebereich entwickelt LION Smart individuelle, maßgeschneiderte Speicherlösungen, die exakt auf die technischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Anforderungen der Kunden abgestimmt sind. Der Fokus liegt dabei auf höchsten Sicherheitsstandards, zuverlässiger Performance und nachhaltigen Systemarchitekturen.
LION E-Mobility Investor Relations:
Kirchhoff Consult
lion@kirchhoff.de
ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com
Über CircUnomics
CircUnomics ist ein B2B-Marktplatz für industrielle Energiespeicher- und zirkuläre Batterielösungen. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, Batteriesysteme und zugehörige Lösungen transparent zu finden, zu vergleichen und effizient zu beschaffen. Durch die Bündelung von Daten, Marktzugang und digitalen Prozessen unterstützt CircUnomics standardisierte Beschaffungsabläufe und trägt dazu bei, den Einsatz von Batteriespeichern in industriellen und energiewirtschaftlichen Anwendungen zu beschleunigen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LION E-Mobility AG
|Chamerstrasse 172
|6300 Zug
|Schweiz
|Telefon:
|+41 (0) 41 749 40 75
|E-Mail:
|info@lionemobility.com
|Internet:
|www.lionemobility.com
|ISIN:
|CH0560888270
|WKN:
|A2QH97
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Tradegate Exchange
