LION E-Mobility AG schließt strategische Partnerschaft mit Münchner Solarkraftwerke - über 40 Großspeicherprojekte in Pipeline
Zug, 12. August 2025 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft LION Smart Production GmbH eine strategische Partnerschaft mit der Münchner Solarkraftwerk & Verwaltungs GmbH (Münchner Solarkraftwerke) eingegangen ist. Münchner Solarkraftwerke ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Solarenergie- und Speicherprojekten spezialisiert hat. Mit der strategischen Partnerschaft sichert sich LION den Zugang zu einem stark wachsenden Marktsegment und positioniert sich als Anbieter für Großspeicherlösungen im Zuge der Energiewende.
Mit dieser Kooperation untermauert LION seine strategische Ausrichtung auf den schnell wachsenden Markt für Energiespeicher und stärkt die Positionierung als Anbieter ganzheitlicher Lösungen - ein zentraler Wachstumshebel für die kommenden Jahre.
13.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
