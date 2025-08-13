EQS-News: LION E-Mobility AG / Schlagwort(e): Kooperation

LION E-Mobility AG schließt strategische Partnerschaft mit Münchner Solarkraftwerke - über 40 Großspeicherprojekte in Pipeline



13.08.2025 / 09:12 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





LION E-Mobility AG schließt strategische Partnerschaft mit Münchner Solarkraftwerke - über 40 Großspeicherprojekte in Pipeline Zug, 12. August 2025 - Die LION E-Mobility AG (LION; ISIN: CH0560888270), ein führender Hersteller von Batteriepacks für Elektromobilität und Energiespeicherlösungen, gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft LION Smart Production GmbH eine strategische Partnerschaft mit der Münchner Solarkraftwerk & Verwaltungs GmbH (Münchner Solarkraftwerke) eingegangen ist. Münchner Solarkraftwerke ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Umsetzung von Solarenergie- und Speicherprojekten spezialisiert hat. Mit der strategischen Partnerschaft sichert sich LION den Zugang zu einem stark wachsenden Marktsegment und positioniert sich als Anbieter für Großspeicherlösungen im Zuge der Energiewende.



Im Rahmen der Kooperation befinden sich aktuell über 40 Projekte in der Planung. Darunter sowohl Projekte in Kombination mit großflächigen Freiflächen-Photovoltaikanlagen als auch als eigenständige ("Stand-Alone") Speicherlösungen. Die innovativen Batteriespeichersysteme von LION Smart, ausgestattet mit leistungsstarken Wechselrichtern, werden dabei nicht nur zur effizienten Zwischenspeicherung von Solarstrom genutzt, sondern auch zur Erbringung lukrativer Netzdienstleistungen. Dies eröffnet einen Markt mit erheblichen Umsatzpotenzialen.



Dr. Joachim Damasky, CEO der LION E-Mobility AG, erklärt: "Diese Partnerschaft verschafft uns den direkten Zugang zu einer Vielzahl attraktiver Projekte im Energiesektor. Durch die Kombination unserer Speichertechnologie mit der Projektentwicklungskompetenz der Münchner Solarkraftwerke legen wir den Grundstein für ein skalierbares Geschäftsmodell mit erheblichem Wachstumspotenzial.



Florian Genssler, Gründer und Managing Director der Münchner Solarkraftwerk & Verwaltungs GmbH, ergänzt: "Die Nachfrage nach leistungsfähigen Speicherlösungen steigt rasant. Gemeinsam sind wir in der Lage, große Projekte schnell und effizient umzusetzen und so vom enormen Marktwachstum zu profitieren."



Marktchancen im Überblick: Bereits über 40 Projekte in der Pipeline, die kurze- bis mittelfristige Umsatztreiber darstellen

Zugang zu stark wachsendem Markt für PV-gekoppelte und Stand-Alone-Speicher

Technologische Alleinstellung durch integrierte Batteriespeicher-Wechselrichter-Systeme

Zusätzliche Ertragsquellen durch Netzdienstleistungen Mit dieser Kooperation untermauert LION seine strategische Ausrichtung auf den schnell wachsenden Markt für Energiespeicher und stärkt die Positionierung als Anbieter ganzheitlicher Lösungen - ein zentraler Wachstumshebel für die kommenden Jahre.



Über LION E-Mobility AG

Die LION E-Mobility AG ist ein Hersteller von Lithium-Ionen-Batteriepacks. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Plug-and-Play-Lösungen für Elektrofahrzeuge sowie für stationäre und industrielle Anwendungen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von derzeit 2 GWh ist LION optimal positioniert, um die steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Energiespeicherlösungen zu bedienen.



Das Unternehmen betreibt hochautomatisierte Montagelinien für Batteriemodule in der firmeneigenen Produktionsstätte in Deutschland. Die Batteriepacks von LION erfüllen höchste Anforderungen an Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit.



Gegründet im Jahr 2011, ist die LION E-Mobility AG (ISIN: CH0560888270, WKN: A2QH97) an den Börsen in München, Frankfurt und Hamburg gelistet.



www.lionemobility.com



Über LION Smart GmbH

Die LION Smart GmbH ist ein innovativer Entwickler von Batteriesystemen mit Fokus auf nachhaltige und leistungsstarke Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen bietet zukunftsweisende Technologien wie das immersionsgekühlte Batteriesystem und verfügt über umfassende Expertise in Qualität, Industrialisierung und Produktion.



Kontakt:

LION Smart GmbH

Parkring 11-13

85748 Garching b. München

sales@lionsmart.com

www.lionsmart.com



LION E-Mobility Investor Relations

Kirchhoff Consult

lion@kirchhoff.de

ir@lionemobility.com | www.lionemobility.com



13.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

