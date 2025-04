Der Softwarehersteller SAP veröffentlicht am Montagabend nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das erste Quartal 2025. Können die Ergebnisse der Aktie neuen Schung verleihen? Die Analysten zeigen sich in ihren Prognosen jedenfalls recht optimistisch. DER AKTIONÄR verrät die Details. Die Analysten rechnen mit einem Umsatzanstieg um 13 Prozent auf 9,1 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis dürfte um 45 Prozent auf 2,22 Milliarden Euro steigen, was einer operativen Marge von 24,6 Prozent ...

