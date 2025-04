HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF vor Quartalszahlen von 50 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray begründete das neue Kursziel in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick mit dem schwachen US-Dollar und den Belastungen durch den Zollkonflikt. Er geht davon aus, dass der Chemiekonzern seinen Ergebnisausblick (Ebitda) auf 2025 mit Bekanntgabe der Zahlen am 2. Mai reduzieren wird./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2025 / 05:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000BASF111