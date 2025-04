In den USA nimmt die Berichtssaison erneut mächtig an Fahrt auf. Am Dienstag nach Ostern hat auch der Life-Science-Riese Danaher frische Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Die Ergebnisse übertreffen die Markterwartungen und schicken die Aktie des Unternehmens im vorbörslichen Handel um rund vier Prozent nach oben. Im DAX können die Vorzüge von Sartorius die Steilvorlage nutzen.Doch zunächst ein Blick auf das Zahlenwerk von Danaher: Der Umsatz ging im Auftaktquartal leicht um ein Prozent auf 5,74 ...

