FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf noch immer hohem Niveau hat der Dax am Freitag vor US-Arbeitsmarktzahlen etwas nachgegeben. Mit minus 0,12 Prozent auf 24.295 Punkte entfernte er sich damit auch etwas weiter von seinem Vortagesrekord bei 24.479 Punkten.

Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex seine positive Jahresbilanz mit einem neuerlichen Höchststand im Anschluss an die Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf ein Plus von fast 23 Prozent ausgebaut. Die moderaten Signale der EZB in der Pressekonferenz dämpften dann aber weitere Zinssenkungshoffnungen und holten den Dax vom Thron. Sein Wochenzuwachs beläuft sich aktuell auf 1,2 Prozent.

Am Nachmittag steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht ein weiterer Höhepunkt auf der Agenda. Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, erinnerte daran, dass der ADP-Bericht mit den Daten aus dem Privatsektor am Mittwoch unerwartet schwach ausgefallen war. Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets merkte gleichwohl an, dass die Zollpolitik bislang kaum Spuren in der US-Wirtschaft hinterlassen habe.

Der MDax sank am Freitag um 0,22 Prozent auf 31.068 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte quasi unverändert.

Bei Rüstungswerten nahmen Anleger nach deren jüngster Rekordrally einige Gewinne mit. Für den Kurs von Rheinmetall, der sich in dieser Woche der 2.000-Euro-Marke genähert hatte, ging es um 1,6 Prozent nach unten. Hensoldt verloren ähnlich viel. Renk sackten um 3,3 Prozent ab, zusätzlich belastet von einer Abstufung durch Exane BNP Paribas.

Sartorius waren einmal mehr schwach mit minus 1,4 Prozent. Die UBS kappte ihre Schätzungen für den Laborzulieferer währungsbedingt.

Eine von der Deutschen Bank gestrichene Kaufempfehlung für Allianz setzte die Aktien des Versicherers nur wenig unter Druck mit minus 0,3 Prozent. Für Fraport gaben die Experten des Instituts hingegen ihr Verkaufsvotum auf; darauf reagierten die Papiere des Flughafenbetreibers deutlicher mit plus 2,4 Prozent.

Immobilienwerte berappelten sich wieder. Am Vortag war der Sektor während der Pressekonferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) im Anschluss an die Leitzinssenkung deutlich abgerutscht, weil EZB-Präsidentin Christine Lagarde ein Ende des Zinssenkungszyklus in Aussicht stellte. Vonovia gewannen am Freitag 1 Prozent./ajx/stk

DE0008404005, DE0005773303, DE0007030009, DE0007165631, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, CH0024505783, DE000A1ML7J1, DE000HAG0005, DE000RENK730