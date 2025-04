News von Trading-Treff.de ThyssenKrupp hat am Dienstag am Vormittag einen Abschlag in Höhe von -1,06 % hinnehmen müssen. Bei bislang noch 138,97 % Gewinn seit 1. Januar ist das kein Problem, sollte man meinen. Auf der anderen Seite zeigen die Märkte Anzeichen von absoluter Angst, auch bei der ThyssenKrupp. Konkret: Die Zinsdiskussion in den USA ist derzeit aus dem Ruder gelaufen. Donald Trump möchte sinkende Zinsen. Die Zentralbank besteht auf festeren ...

