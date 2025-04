NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci mit einem Kursziel von 141 Euro auf "Buy" belassen. Auch nach ihrem starken Lauf blieben die Aktien des Infrastrukturkonzerns attraktiv, schrieb Analyst Graham Hunt am Gründonnerstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er sieht aber weiter politische Risiken in Frankreich./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 17:35 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2025 / 17:35 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000125486