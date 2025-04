Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA00833F3079 African Energy Metals Inc. 22.04.2025 CA5589221004 Magma Silver Corp. 23.04.2025 Tausch 1:1CA74449Q1063 Psyence Group Inc. 22.04.2025 CA74449Q2053 Psyence Group Inc. 23.04.2025 Tausch 15:1CA65651T1012 Great Plains Metals Corp. 22.04.2025 CA3911731014 Great Plains Metals Corp. 23.04.2025 Tausch 1:1US81750R1023 Seres Therapeutics Inc. 22.04.2025 US81750R2013 Seres Therapeutics Inc. 23.04.2025 Tausch 20:1CA5015067039 KWESST Micro Systems Inc. 22.04.2025 CA5015068029 KWESST Micro Systems Inc. 23.04.2025 Tausch 21:1FI4000369657 Glaston Oyj 22.04.2025 FI4000587340 Glaston Oyj 23.04.2025 Tausch 2:1