Britische Medien berichten, dass BEA Systems seine Produktion von Artilleriemunition des Kalibers 155mm massiv erweitern will. Geplant ist eine neue Produktionsstätte in Wales. Dort sollen die bisherigen Kapazitäten von BEA Systems um rund das 15fache erhöht werden. So will man unabhängiger von Lieferungen aus den USA werden. Bisher ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...