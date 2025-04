Die Kursexplosion der Rheinmetall-Aktie ist beeindruckend. In wenigen Monaten verdreifachte sich der Wert. Kommt jetzt der große Abverkauf oder die nächste Rallye? In der letzten Woche erreichte die Aktie des Rüstungskonzerns Rheinmetall erstmals die Marke von 1500 Euro. Noch im Herbst des letzten Jahres lag der Wert bei um die 500 Euro. Was folgte war ein Rüstungs-Superzyklus, den selbst die von US-Präsident Donald Trump verkündeten Zölle nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...