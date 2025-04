The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.04.2025Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.04.2025ISIN NameCA00833F3079 AFRICAN ENERGY MET. NEWCA5015067039 KWESST MICRO SYS.INC.CA65651T1012 NORRLAND GOLD CORP.CA74449Q1063 PSYENCE GROUP INC.DE0008618737 BP PLC DZ/1 DL-,25FI4000369657 GLASTON OYJIT0001223277 BEGHELLI S.P.A. EO -,05US29786A1060 ETSY INC. DL-,001US30212P3038 EXPEDIA GRP INC. DL-,0001US81750R1023 SERES THERAPEUT. DL -,001US9029733048 U.S. BANCORP DL-,01US9224751084 VEEVA SYSTEMS A DL-,00001