US-Strafzölle auf asiatische Solarzellen treiben First Solar-Aktie deutlich nach oben. Analysten sehen weiteres Potenzial trotz Kurskorrekturen.

Die Aktie von First Solar legte heute kräftig zu und schloss mit einem Plus von 5,05% bei 118,48 Euro. Der Titel profitiert von neuen US-Zöllen auf Solarzellen-Importe - ein klarer Wettbewerbsvorteil für den heimischen Hersteller.

Handelskrieg befeuert Kursrally

Die US-Handelsbehörde hat Anti-Dumping-Zölle auf Solarzellen aus vier südostasiatischen Ländern verhängt. Die Strafzölle treffen Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam - mit teilweise drastischen Auswirkungen:

Kambodschanische Produkte: über 3.500% Zoll

Jinko Solar aus Malaysia: 41,56%

Trina Solar aus Thailand: rund 375,19%

Für First Solar könnte sich die Entscheidung als Glücksfall erweisen. Das Unternehmen produziert in den USA und bleibt von den neuen Handelsbarrieren verschont. Die Märkte reagierten prompt: Der Kurs kletterte im heutigen Handel zeitweise um bis zu 12%.

Analysten bleiben optimistisch - trotz Korrekturen

Die Finanzexperten passen ihre Erwartungen zwar nach unten an, sehen aber weiter Potenzial:

Piper Sandler senkte Ziel auf 205$ (von 230$), hält "Overweight"

UBS korrigierte auf 240$ (von 285$), behält "Buy"-Einstufung

RBC reduziert auf 237$ (von 251$), bestätigt "Outperform"

Besonders die starke Auftragslage und die lokale Produktion werden als Pluspunkte gewertet. Doch Vorsicht: Der Titel notiert aktuell 57,41% unter seinem 52-Wochen-Hoch von 278,20 Euro. Seit Jahresanfang verlor er bereits 34,81%.

Marktumbrüche mit Langzeitwirkung

Die neuen Zölle könnten die US-Solarmarkt grundlegend verändern. Importe aus den betroffenen Ländern - letztes Jahr noch über 10 Milliarden Dollar wert - werden deutlich teurer. Die Nachfrage könnte sich nun verstärkt auf heimische Produzenten wie First Solar verlagern.

Doch der Handelsstreit ist noch nicht vorbei: Eine Entscheidung der US-Handelskommission im Juni wird zeigen, ob die Branche tatsächlich Schaden erlitten hat. Bis dahin dürften sich die Lieferketten weiter verändern - mit Indien und Indonesien als mögliche neue Bezugsquellen.

