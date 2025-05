Wessels Logistik aus Rhede im Münsterland setzt zwei seiner bislang drei Mercedes-Benz eActros 600 im Schichtbetrieb ein. So ist der Betrieb der Elektro-Trucks nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich ist. Geschäftsführer Andre Wessels sagt: "Ein Zweischichtbetrieb muss sein. Er macht den Einsatz für uns wirtschaftlich, im Einschichtbetrieb wären in unserem Fall die Fixkosten zu hoch." Ende Februar nahm das Unternehmen seine ersten beiden eActros 600 als Sattelzugmaschinen in die Flotte ...

