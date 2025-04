US-Präsident Donald Trump will im Handelsstreit mit China plötzlich doch nicht mit harten Bandagen kämpfen. Die Anleger atmen auf. Der DAX startet mit deutlichen Aufschlägen in den Handel. Damit nähert sich der heimische Leitindex wieder der 22.000-Punkte-Marke, an der Anfang April ein Kursrutsch wegen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump begonnen hatte. Auch bei DAX-Schwergewicht SAP und E-Autobauer Tesla zeigen sich nach Zahlen deutlich fester. Hoffnung machen zur Wochenmitte vor allem ...

