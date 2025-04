Im Vorjahr kündigte der Softwarehersteller den Abbau tausender Jobs an. Das Programm zeigt jetzt Wirkung bei der Vorlage der Zahlen für das erste Quartal. Europas größter Softwarehersteller SAP hat im ersten Quartal von seinem großen Stellenabbau aus dem Vorjahr profitiert. Weil viele Beschäftigte erst in den ersten Jahrestagen das Unternehmen verließen, kamen die Einsparungen wegfallender Stellen großteils in den ersten drei Monaten dieses Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...