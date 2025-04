Basel - Die Pharmakonzerne Novartis und Sanofi fordern in einem am Mittwoch in der «Financial Times» veröffentlichten offenen Brief höhere Medikamentenpreise in Europa. Die Europäische Union solle die Medikamentenpreise stärker an das hohe US-Niveau anpassen. Höhere Preise förderten Innovationen und sichere Investitionen in die europäische Pharmaindustrie, argumentieren Novartis-Chef Vas Narasimhan und Sanofi-CEO Paul Hudson. Denn die Wettbewerbsfähigkeit ...

