Der Versicherungsmarkt im deutschsprachigen Raum bleibt so heftig in Bewegung wie lange nicht. Die beiden Schweizer Versicherer Helvetia und Baloise (vormals Basler) kündigen ihre Fusion an - das auch hat Konsequenzen für Allianz und Co. Mit einem Börsenwert von zusammen 18 Milliarden Franken rücken die beiden an den dortigen Marktführer Zurich heran. Gleichzeitig rückt das gemeinsame Unternehmen in die Top Ten der größten Versicherer Europas vor. ...

