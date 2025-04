Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 und Cheftrainer Kees van Wonderen gehen zum Saisonende getrennte Wege. Die Entscheidung sei das Ergebnis eines rund zweiwöchigen Prozesses, teilte der Zweitligist am Mittwoch mit.Es ist demnach ein "wesentlicher Baustein" bei den angestrebten Veränderungen im Lizenzbereich, die der neue Sportvorstand Frank Baumann gemeinsam mit dem amtierenden Vorstand aktiv vorantreiben will. Auch Co-Trainer Robert Molenaar wurde darüber informiert, dass er in der neuen Saison nicht mehr Teil des Trainerteams sein wird."Seit dem inoffiziellen Start von Frank Baumann vor zwei Wochen haben wir intensiv darüber gesprochen, welches Profil ein Chef-Trainer auf Schalke mitbringen sollte", sagte Profifußball-Direktor Youri Mulder. "Dabei haben wir uns auch mit der Frage beschäftigt, ob die aktuelle Konstellation diesen Anforderungen langfristig gerecht wird." Es sei "keine einfache Entscheidung" gewesen, "aber wir sind alle übereingekommen, den Weg mit Kees van Wonderen nach der Saison zu beenden".Van Wonderen war seit Oktober 2024 Trainer der Knappen. Wer Nachfolger des Niederländers wird, blieb zunächst unklar.