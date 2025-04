www.bernecker.info

www.facebook.com/bernecker.info

Besser als erwartet hat sich der Start für NESTLÉ ins neue Jahr 2025 gestaltet. In den ersten drei Monaten erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 22,6 Mrd. Franken - für das Umsatzplus sorgten vor allem Preisaufschläge auf Kaffee und Schokolade. Wechselkurseinflüsse sowie Portfoliobereinigungen herausgerechnet wuchs NESTLÉ aus eigener Kraft um 2,8 %, während diese Kennziffer im Schlussquartal des Vorjahres noch bei 2,7 % lag. Gewinnzahlen gibt NESTLÉ zum ersten Quartal keine bekannt. Bekannt aber ist: Mit den Zahlen hat NESTLÉ die Analystenerwartungen übertroffen. Denn diese hatten im Schnitt mit einem Plus von 2,4 % gerechnet. Nun ist NESTLÉ optimistisch, die angepeilten Jahresziele trotz internationalem Zollstreit und Unsicherheiten zu erreichen. Für 2025 stellt das Management weiter eine Verbesserung des organischen Umsatzwachstums gegenüber 2024 in Aussicht. Es soll '"4 % plus" betragen. Die zugrunde liegende operative Ergebnismarge soll bei 16 % oder höher liegen.Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion /Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: