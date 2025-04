NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 290 auf 285 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das währungsbereinigte Wachstum im ersten Quartal zeuge von Stabilität, schrieb Analystin Louise Singlehurst in ihrer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Berichts. Dieser Trend habe sich im April fortgesetzt. Die Bewertung sei aufgrund der attraktiven Gewinnaussichten des Brillenkonzerns angemessen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2025 / 01:00 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000121667