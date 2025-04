Unterföhring (ots) -Wer und was trendet auf TikTok? Warum sind Eier aktuell so teuer? Wen provoziert Donald Trump gerade? Und was ist der neueste Klatsch und Tratsch aus Hollywood? Mit einem feinen Gespür für Popkultur und einem scharfen Blick auf das Weltgeschehen erzählt das ProSieben-Magazin "taff" seit 1995 täglich die Geschichten, über die junge Menschen sprechen. Seit drei Jahrzehnten begleitet "taff" die ProSieben-Zuschauer:innen mit Haltung und Humor. Zum 30-jährigen "taff"-Jubiläum blickt das Moderations-Team um Annemarie Carpendale, Rebecca Mir, Viviane Geppert, Neda Peemüller, Christian Düren und Daniel Aminati zurück.Was macht "taff" für die Moderator:innen so besonders?Christian Düren, "taff"-Moderator seit 2017: "'taff' trifft seit 30 Jahren den Nerv der Zeit. Wir nehmen das Leben mit Humor, zeigen Haltung wenn's drauf ankommt, und bleiben dabei immer nah an den Menschen." Viviane Geppert, seit 2016 vor der Kamera: "Die Sendung ist wie ein bunter Blumenstrauß: die perfekte Mischung aus Unterhaltung und News!" Annemarie Carpendale feiert nicht nur 30 Jahre "taff", sondern auch ihr eigenes 20-jähriges Moderationsjubiläum: "Für mich ist das größte Geheimnis, dass wir uns immer wieder neu erfinden und uns aber trotzdem immer treu geblieben sind. Das ist wie in einer langjährigen Beziehung: Man kann sich blind aufeinander verlassen." Daniel Aminati, seit 2009 im Team, ergänzt: "Ich bin nach wie vor sehr beeindruckt, in was für einer Geschwindigkeit diese engagierte Redaktion so gut wie jeden Tag eine Live-Sendung mit aktuellen, informativen und unterhaltsamen Themen auf die Beine stellt." Rebecca Mir, seit 2012 dabei: "Ich glaube wir sind informativ, aber haben auch alle unfassbar viel Spaß an der Zusammenarbeit, gehen super locker miteinander um, und ich denke, unsere gute Laune ist für die Zuschauer:innen auch einfach ansteckend." Neda Peemüller, seit 2023 im Moderationsteam: "Ich habe 'taff' früher selbst immer nach der Schule geschaut, habe hier meine ersten Schritte in der Medienwelt gemacht und darf heute für meine Lieblingssendung vor der Kamera stehen. Das löst ganz viel Freude und auch Stolz in mir aus."Zum Jubiläum gibt's mehr "taff": Ab Montag, 28. April 2025, läuft das Magazin für zwei Wochen mit 20 Minuten zusätzlicher Sendezeit. Von 17:00 bis 18:20 Uhr wird live aus dem Studio der Feierabend eingeläutet und die Themen des Tages werden besprochen. "ProSieben :newstime" startet im Anschluss um 18:20 Uhr."taff" - immer montags bis freitags, um 17:00 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.Pressekontakt:Lisa Wittke / Emma Sirihongsephone: +49 (0) 89 95 07 - 1129 / - 1174email: lisa.wittke@seven.one / emma.sirihongse@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6018925