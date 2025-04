DJ PTA-Adhoc: Montana Aerospace AG: Festlegung der Tagesordnungspunkte der Generalversammlung 2025 (einschließlich Änderungen im Verwaltungsrat)

Montana Aerospace AG: Festlegung der Tagesordnungspunkte der Generalversammlung 2025 (einschließlich Änderungen im Verwaltungsrat)

Reinach (pta000/24.04.2025/18:00 UTC+2)

AD-HOC-MITTEILUNG Reinach (Aargau), 24. April 2025 [Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR]

Festlegung der Tagesordnungspunkte der Generalversammlung 2025 (einschließlich Änderungen im Verwaltungsrat)

Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender, hochvertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt- sowie die Energieindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten, gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der "Verwaltungsrat") die Tagesordnung für die am 20. Mai 2025 stattfindende Generalversammlung (GV) festgelegt hat.

Die Tagesordnung der Generalversammlung umfasst unter anderem folgende Änderungen im Verwaltungsrat:

• Der Co-Präsident Thomas Williams tritt nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat an. Der derzeitige

Co-Präsident DDr. Michael Tojner wird als Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen. • Ferner wird vorgeschlagen, Dr. Michael Pistauer, derzeit CO-CEO und CFO des Unternehmens, neu in den Verwaltungsrat

zu wählen.

Nachdem Dr. Michael Pistauer die Montana Aerospace in den letzten Jahren maßgeblich geprägt und wichtige Meilensteine wie den Börsengang im Jahr 2021 vorangetrieben hat, wird er sich nach seiner Wahl in den Verwaltungsrat des Unternehmens in den kommenden Monaten schrittweise aus der Geschäftsleitung der Montana Aerospace AG zurückziehen, um eine ordnungsgemäße Übergabe an einen neuen CFO zu ermöglichen, der zu gegebener Zeit ernannt wird. In seiner Funktion als Verwaltungsratsmitglied wird Herr Pistauer jedoch weiterhin eine aktive Rolle spielen und eine wichtige Aufsichts- und Kontrollfunktion für das operative Managementteam übernehmen. Die neue Struktur des Verwaltungsrats mit Herrn Pistauer spiegelt die klare Ausrichtung des Unternehmens auf das Kerngeschäft Aerostructures wider und wird durch diesen Schritt nachdrücklich unterstützt.

Darüber hinaus wird Thomas Williams, der seit dem Börsengang in den letzten Jahren maßgeblich zum Erfolg der Gruppe beigetragen hat, nach seinem Ausscheiden aus dem Verwaltungsrat des Unternehmens weiterhin als Berater zur Verfügung stehen, um die Strategie von Montana Aerospace aktiv zu unterstützen.

Die vollständigen Vorschläge des Verwaltungsrats und weitere Details zur Hauptversammlung werden ab dem 25. April 2025 auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations unter https://www.montana-aerospace.com/investors/ verfügbar sein.

Head of M&A und Investor Relations Marc Vesely recte Riha Telefon: +43 664 61 26 261 E-Mail: ir@montana-aerospace.com

Ansprechpartner für die Presse Jürgen Beilein Telefon: +43 664 831 2 841 E-Mail: communication@montana-aerospace.com

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.600 hochqualifizierte Mitarbeiter an 22 Standorten auf vier Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt und die Energieindustrie von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

Haftungsausschluss Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Aussender: Montana Aerospace AG Alzbachstrasse 27 5734 Reinach Schweiz Ansprechpartner: Marc Vesely Recte Riha Tel.: +41 62 7652505 E-Mail: m.vesely@montana-aerospace.com Website: www.montana-aerospace.com ISIN(s): CH1110425654 (Aktie) Börse(n): SIX Swiss Exchange

