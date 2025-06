DJ PTA-News: Montana Aerospace AG: Montana Aerospace erzielt im Aerostructures Segment einen Rekord an vertraglich vereinbarten Aufträgen - in Höhe von über EUR 7 Milliarden

Montana Aerospace AG: Montana Aerospace erzielt im Aerostructures Segment einen Rekord an vertraglich vereinbarten Aufträgen

in Höhe von über EUR 7 Milliarden

Reinach

Kontinuierliches Wachstum, starke Ergebnisse im 1. Quartal und ein Rekord an vertraglich vereinbarten Aufträgen: Diese Entwicklungen bestätigen das One-Stop-Shop-Konzept von Montana Aerospace und die konsequente Wachstumsstrategie.

In den vergangenen fünf Jahren investierte Montana Aerospace mehr als EUR 700 Mio. in neue Produktionsanlagen, Technologien und Know-how. Nach einem erfolgreichen Börsengang an der SIX Swiss Exchange im Jahr 2021 und einer gelungenen Transformationsphase blickt Montana Aerospace auf eine bemerkenswerte Unternehmensentwicklung im Aerostructures Segment zurück: Das Unternehmen verfügt nun über vertraglich vereinbarte Aufträge in Höhe von über EUR 7 Mrd. Gleichzeitig wächst das Engagement in Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungssektor stetig und unterstreicht den Anspruch, als voll integrierter Technologiepartner für OEMs und Tier-1s globale Standards zu setzen.

Starkes Wachstum mit klarer Strategie Seit dem Börsengang im Jahr 2021 hat sich der Umsatz im Aerostructures Segment von EUR 285 Mio. auf EUR 817 Mio. im Jahr 2024 nahezu verdreifacht (+187%). Das EBITDA stieg im gleichen Zeitraum von EUR 35 Mio. auf EUR 127 Mio. (+263 %), das schlägt sich auch in einer verbesserten EBITDA-Marge nieder, die von 12 % auf derzeit 16 % stieg.

Für 2025 verfolgt das Aerostructures Segment von Montana Aerospace das Ziel, einen Umsatz von über EUR 850 Mio. zu erzielen - mit dem klaren Anspruch, die Erwartungen deutlich zu übertreffen und dabei die Profitabilität kontinuierlich weiter zu steigern. Dieser positive Ausblick wird durch die starke Leistung des Unternehmens bei wichtigen Kunden wie Airbus und Boeing untermauert.

Mit einem erwarteten Anstieg des weltweiten Flugverkehrs von durchschnittlich 3,6 % pro Jahr wird auch die Nachfrage nach Flugzeugen weiter steigen und bis 2044 fast 44.000 Einheiten erreichen. Besonders stark wird die Nachfrage nach den Airbus-Modellen A320neo und A220 sowie der Boeing 737 Max bleiben: Diese Flugzeuge werden voraussichtlich rund 34.250 Einheiten zählen, das entspricht fast 80 % der prognostizierten Gesamtnachfrage. Hinzu kommen rund 9.170 Großraumflugzeuge wie der Airbus A350 und A330neo sowie der 787 Dreamliner und die 777X von Boeing - alles Plattformen, für die Montana Aerospace Komponenten aus seinem Portfolio liefert, die von Strukturteilen und komplexen Baugruppen bis hin zu Fahrwerkskomponenten und Hochauftriebsvorrichtungen reichen.

Das Wachstum der Luft- und Raumfahrtbranche, Lösungen zur Bewältigung steigender Bauraten sowie aktuelle Trends standen auch vergangene Woche im Mittelpunkt der Internationalen Air Show in Paris - dem wichtigsten Treffpunkt der globalen Luft- und Raumfahrtindustrie. Dort wurden die neuesten Innovationen präsentiert und ein intensiver fachlicher Austausch über zukünftige Entwicklungen und technologische Fortschritte geführt. Dabei wurde deutlich: Auch die Raumfahrt und der Bereich Defense gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Diese Branchentrends spiegeln sich auch in der Entwicklung von Montana Aerospace wider: Vor allem das wachsende Raumfahrtsegment trägt erheblich zur Profitabilität des Unternehmens bei. Darüber hinaus profitiert das Aerostructures Segment vom generellen Aufschwung in der Verteidigungsindustrie. Mit der Übernahme des belgischen Luftfahrtzulieferers Asco im Jahr 2022 stärkte Montana Aerospace seine Präsenz und erweiterte seine Position im F-35-Programm von Lockheed Martin.

"Unsere klare strategische Ausrichtung als bevorzugter Partner der Luft- und Raumfahrtindustrie zahlt sich aus", sagt Kai Arndt, Co-CEO von Montana Aerospace. "Als One-Stop-Shop bieten wir genau das, was Flugzeughersteller in Zeiten steigender Produktionsraten brauchen: maximale Flexibilität, Skalierbarkeit und Innovationskraft. Das Vertrauen unserer Kunden und der Ausblick der OEMs, die bis 2044 bis zu 44.000 Flugzeuge bauen und ausliefern wollen, unterstreicht unsere Relevanz als verlässlicher Partner in einer global wachsenden Branche."

Stabile Marktposition trotz Volatilität der Branche Montana Aerospace konnte seine Marktposition stärken und gleichzeitig die Flexibilität bewahren, zusätzliche Produktionspakete zu industrialisieren. Das Raumfahrtgeschäft zeigt besonders stabile Trends, mit neuen Aufträgen und steigenden Produktionsraten.

Auf lange Sicht gebaut - zukunftssichere Positionierung durch strategische Investitionen "Wir wachsen schnell und profitabel, das spiegelt sich deutlich in unseren Finanzzahlen wider. Trotz der dynamischen Produktionspläne der OEMs beweist Montana Aerospace die Stabilität und Zukunftsfähigkeit unseres Geschäftsmodells", fügt Michael Pistauer, Co-CEO und CFO von Montana Aerospace, hinzu und erklärt weiter: "Unsere Investitionen und die von uns gewählte Strategie bewähren sich ganzheitlich."

Montana Aerospace ist auf lange Sicht gut aufgestellt. Mit einem klaren Wachstumskurs, einer gefestigten Marktposition und konsequenten Investitionen ist das Unternehmen bereit, langfristig nachhaltige Werte zu schaffen.

Über Montana Aerospace AG Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.600 hochqualifizierte Mitarbeiter an 22 Standorten auf vier Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt und die Energieindustrie von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren.

