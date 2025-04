DJ PTA-News: Serviceware SE: Serviceware SE mit starkem Umsatzwachstum und weiter verbesserter Profitabilität im ersten Quartal des GJ 2024/2025

Serviceware SE: Serviceware SE mit starkem Umsatzwachstum und weiter verbesserter Profitabilität im ersten Quartal des GJ 2024/2025

Serviceware SE mit starkem Umsatzwachstum und weiter verbesserter Profitabilität im ersten Quartal des GJ 2024/2025

• Deutlich überproportionaler Anstieg der SaaS/Service-Erlöse um 30,5 Prozent auf 20,8 Mio. Euro belegt erfolgreiche

Transformation von Lizenz- zu SaaS-Geschäftsmodell • Gesamtumsatz wächst um 11,2 Prozent auf neuen Rekordwert von 27,8 Mio. Euro • Internationale Expansion u. a. mit Markteintritt in Italien erfolgreich fortgesetzt • Künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber: Sehr hohe Nachfrage nach neuer AI Process Engine • Jahresprognose mit Umsatzwachstum zwischen 5 und 15 Prozent sowie Verbesserung bei EBIT und EBITDA nach sehr gutem

ersten Quartal bestätigt

Idstein, 25. April 2025 Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) hat ihre gute Entwicklung des Vorjahres auch im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 nahtlos fortgesetzt. Das erste Quartal war erneut von der erfolgreichen Transformation des Geschäftsmodells von einem Lizenz- zu einem SaaS-Modell geprägt. Deutlich überproportional zum Gesamtumsatzwachstum stiegen entsprechend die Umsätze im Bereich SaaS/Service um 30,5 Prozent von 15,9 Mio. Euro auf 20,8 Mio. Euro. Den Großteil dieser Umsätze machen dabei SaaS-Erlöse aus. Sie stiegen allein im ersten Quartal im Vergleich zur Vorjahresperiode um über 40 Prozent. Dass die Umstellung des Geschäftsmodells von Serviceware funktioniert und sich künftig auch in wachsenden Umsätzen widerspiegeln wird, zeigt der hohe Auftragsbestand. Er erhöhte sich im ersten Quartal um 26,0 Prozent von 80,6 Mio. Euro auf 101,6 Mio. Euro. Der Auftragsbestand besteht ganz überwiegend aus Restwerten bestehender SaaS-Verträge und stellt bereits fixierte zukünftige Umsätze dar. Der Gesamtumsatz stieg in den ersten drei Monaten um 11,2 Prozent von 24,9 Mio. Euro auf 27,8 Mio. Euro. Im ersten Quartal gelang es Serviceware erneut, sowohl beim Gesamtumsatz als auch den SaaS/Service-Umsätzen neue Rekordmarken zu erzielen. Der Anteil der SaaS/Service-Erlöse am Gesamtumsatz lag bei 74,9 Prozent, nach 63,9 Prozent im Jahr zuvor. Das EBITDA verbesserte sich im Berichtszeitraum signifikant und stieg überproportional um 14,9 Prozent von 0,6 Mio. Euro auf 0,7 Mio. Euro.

Weiter erfolgreich fortgesetzt hat Serviceware auch seine internationale Expansion. In der Berichtsperiode hat Serviceware unter anderem einen internationalen Maschinenbau- und Fortune-500-Konzern als Neukunden gewonnen. Das Unternehmen hat sich für den Einsatz der Serviceware Plattform mit den Modulen Serviceware Financial und Serviceware Performance entschieden. Zudem wurde aus der Partnerschaft mit Maryville Consulting in Nordamerika ein erster Abschluss mit einem großen Lebensmittelkonzern erzielt. Die internationale Auftragspipeline ist bereits heute sehr gut gefüllt und wächst weiter dynamisch. Nach Ende der Berichtsperiode, im April 2025, ist Serviceware mit Serviceware Financial, der Softwarelösung für das IT-Kostenmanagement, in den italienischen Markt eingetreten. Angesichts sehr guter Wachstumschancen in Deutschland und weltweit wird Serviceware seine Internationalisierung vorantreiben und seine hervorragende Marktstellung weiter ausbauen. Hierzu soll unter anderem das internationale Partnernetzwerk ausgebaut werden. Zudem hat Serviceware bereits erste Schritte zur Erschließung des Softwaremarkts in Frankreich eingeleitet.

Ein langfristiger Wachstumstreiber für Serviceware ist Künstliche Intelligenz (AI). Bereits heute ist AI durchgängig in den Modulen der Serviceware Plattform integriert. Der Release der neu entwickelten AI Process Engine als AI-nativer Kern der Serviceware Plattform war dabei ein wichtiger Meilenstein. Die Resonanz aus dem Markt auf diese revolutionäre Prozessmodellierungssoftware ist durchweg positiv. Nur wenige Wochen nach der Vorstellung der AI Process Engine haben sich bereits zahlreiche Bestands- und Neukunden für den Einsatz der Serviceware Plattform mit AI entschieden.

Für das Gesamtjahr bekräftigt Serviceware seine Prognose eines Umsatzwachstums zwischen 5 und 15 Prozent bei gleichzeitiger Verbesserung von EBIT und EBITDA. Mit Beginn des Geschäftsjahres 2024/2025 wird Serviceware keine Eigenleistungen mehr aktivieren und hat begonnen, die aktivierten Eigenleistungen der beiden Vorjahre planmäßig und ergebniswirksam abzuschreiben.

Dirk K. Martin, CEO von Serviceware: "Wir nutzen die hohen Wachstumschancen von SaaS und Künstlicher Intelligenz und haben in den vergangenen Jahren entsprechend viel in unser Wachstum investiert. Wir ernten nun die Früchte unserer Aufbauarbeit, und unsere operativen Erfolge zeigen sich zunehmend auch in unseren Zahlen. Darauf sind wir stolz. Der Start in das laufende Jahr ist uns bestens gelungen. Wir sind sehr zuversichtlich, diese positive Entwicklung auch im Gesamtjahr und in den kommenden Jahre zeigen zu können."

Der Q1-Quartalsbericht 2024/2025 steht auf der Website von Serviceware www.serviceware-se.com in der Rubrik Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von Künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist AI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen AI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1.000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

