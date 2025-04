Schaffhausen - BB Biotech ist beim Start ins Jahr 2025 wieder tief in die Verlustzone gerutscht. Die Beteiligungsgesellschaft litt vor allem an der anhaltenden Unsicherheit an den Finanzmärkten, geopolitischen Spannungen und dem Druck auf kleinere Biotech-Unternehmen. Das Unternehmen verzeichnet für die ersten drei Monate des neuen Jahres einen Nettoverlust von 241 Millionen Franken, nach einem Gewinn von 260 Millionen im ersten Quartal 2024. Bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...