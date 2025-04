Safran übertrifft mit 17% Umsatzplus die Erwartungen und bestätigt Jahresprognose. Die Triebwerkssparte glänzt mit 19% Wachstum.

Der französische Triebwerkshersteller übertrifft mit starken Quartalszahlen die Erwartungen - und treibt seine Aktie damit auf neue Höhen. Doch was steckt hinter dem überraschenden Wachstumsschub?

Frontalstart ins Geschäftsjahr

Safran legte heute mit einem Paukenschlag vor: Der Umsatz kletterte im ersten Quartal um 17% auf 7,26 Milliarden Euro - deutlich über den Analystenerwartungen von 7,05 Milliarden. Besonders die Triebwerkssparte glänzte mit einem Plus von 19%, angetrieben von der boomenden Nachfrage nach Serviceleistungen und Ersatzteilen.

Kernbereiche im Höhenflug: Zivile Triebwerke (+19%) Servicegeschäft als Wachstumsmotor Stabile Nachfrage nach Ersatzteilen



Prognose bestätigt - trotz Sturmwarnungen

Das Unternehmen hält trotz unsicherer Handelsbedingungen an seiner Jahresprognose fest. Noch nicht eingepreist sind mögliche Zollauswirkungen, doch Safran arbeitet bereits an Lieferketten-Anpassungen. "Die Flexibilität in der Produktion wird zur entscheidenden Stärke", kommentiert ein Branchenkenner.

Analysten applaudieren - Kursziel bleibt stabil

RBC bekräftigte nach den Zahlen ihre "Outperform"-Einstufung und belässt das Kursziel bei 285 Euro. Die Botschaft ist klar: Das Vertrauen in die Wachstumsstory bleibt intakt.

Börse reagiert mit klarem Kaufvotum

Die Aktie legte heute um knapp 2% auf 220 Euro zu - eine direkte Reaktion auf die überraschend starken Zahlen. Der Titel hat damit seit Jahresbeginn bereits 15% zugelegt und befindet sich im klaren Aufwärtstrend. Die entscheidende Frage: Kann Safran dieses Momentum in den kommenden Quartalen halten?

