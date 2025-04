Drei Fliegen mit einer Klappe: In diese unterbewerteten Aktien solten Sie jetzt investieren

Anzeige / Werbung

Alle drei Unternehmen sind noch unterbewertet, bieten aber hohes Wachstumspotenzial durch aussichtsreiche Projekte.

Liebe Leserinnen und Leser,

Kupferaktien bieten eine einzigartige Chance, von der Energiewende und globalen Trends zu profitieren, insbesondere bei Unternehmen mit strategischen Projekten und niedrigerer Bewertung.

Nachfolgend nennen wir Ihnen ein paar gute Gründe, warum Sie in Kupferaktien investieren sollten:

Steigende Nachfrage durch Energiewende : Kupfer ist essenziell für erneuerbare Energien (z. B. Wind- und Solaranlagen), Elektromobilität und Stromnetze. Die globale Energiewende treibt die Nachfrage stark an, mit Prognosen eines Anstiegs um 50 % bis 2040 (IEA).

Begrenztes Angebot : Neue Kupferminen sind kostspielig und zeitintensiv, während bestehende Lagerstätten erschöpft werden. Dies führt zu einem potenziellen Angebotsdefizit, dass die Preise steigen lässt

Wirtschaftswachstum und Urbanisierung : Schwellenländer wie China und Indien benötigen Kupfer für Infrastruktur und Industrialisierung, was die Nachfrage weiter ankurbelt.

Geopolitische Unterstützung : Initiativen wie die US-Präsidialverordnung von 2025 fördern die inländische Mineralproduktion, was Unternehmen wie Giant Mining Corp. zugutekommt.

Attraktive Bewertung : Viele Kupferaktien, z. B. Arizona Sonoran Copper , Foran Mining oder Hannan Metals sind noch unterbewertet, bieten aber hohes Wachstumspotenzial durch aussichtsreiche Projekte.

Inflationsschutz : Kupfer als Rohstoff bietet Schutz vor Inflation, da die Preise in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oft steigen.

Heute haben wir drei exklusive Top-Aktientipps wo es sich lohnen könnte mal genauer hinzusehen:

Der wichtigste Vermögenswert von Arizona Sonoran ist eine 100-prozentige Beteiligung am Projekt Cactus, das sich auf privatem Land befindet und im Juli 2020 vom ASARCO Trust übernommen wurde.

Das Cactus-Projekt, ist ein bedeutendes Kupferporphyr-Vorkommen in Arizona, USA. Es handelt sich um eine ehemalige Mine, die nun durch das Unternehmen revitalisiert wird. Seit der Übernahme des Projekts im Jahr 2020 hat Arizona Sonoran bedeutende Fortschritte gemacht, einschließlich umfangreicher Diamantbohrungen, die zu einer globalen Ressource von 11 Milliarden Pfund Kupfer im Boden geführt haben.

Die geologischen Ressourcen des Cactus-Projekts sind beeindruckend. Das Unternehmen hat mehrere Erzkörper identifiziert, die reich an Kupfer sind. Der Fokus liegt auf einem hochgradigen Kern, der über 1 % Kupfergehalt aufweist. Dies ist entscheidend, um die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu maximieren und die Produktionskosten zu minimieren.

Aktuell arbeitet Arizona Sonoran an der Fertigstellung einer Machbarkeitsstudie, die in der zweiten Hälfte dieses Jahres veröffentlicht wird. Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA), die wir im vergangenen Jahr veröffentlicht haben, zeigt bereits sehr robuste wirtschaftliche Kennzahlen. Das Unternehmen erwartet, dass die Machbarkeitsstudie das Vertrauen in das Projekt weiter stärkt und Investoren anzieht.

Äußerst positive Bohrergebnisse

Die Bohrergebnisse sind für den Fortschritt des Projekts von entscheidender Bedeutung. Die aktuellen Infusionsbohrungen zielen darauf ab, die Ressourcenkategorie zu verbessern und die Zuverlässigkeit der Daten für die Machbarkeitsstudie zu erhöhen. Die positiven Ergebnisse, insbesondere die hochgradigen Abschnitte, könnten erhebliche Auswirkungen auf den Nettobarwert und die interne Rendite des Projekts haben.

Nettobarwert (NPV) von über 2 Milliarden USD nach Steuern

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) zeigt, dass Arizona Sonoran bei einem Kupferpreis von 3,90 USD einen Nettobarwert (NPV) von 2 Milliarden USD nach Steuern erreichen können. Der Kapitalaufwand für das Projekt beträgt nur 668 Millionen USD, was die Kapitalintensität auf unter 9.000 USD pro Tonne Kupferkathode senkt. Diese Zahlen verdeutlichen die Wirtschaftlichkeit und das Potenzial des Projekts.

Die finanzielle Stabilität des Cactus-Projekts ist durch eine solide Investorenbasis gesichert. Mit einer aktuellen Barreserve von 40 Millionen US-Dollar ist das Unternehmen gut aufgestellt, um die nächsten Schritte in der Entwicklung zu finanzieren. Die Unterstützung durch große Investoren wie Hudbay und Rio Tinto bietet zusätzliche Sicherheit.

Eine US-Präsidialverordnung von 2025 zur Förderung der heimischen Rohstoffproduktion erleichtert Genehmigungsverfahren und stärkt Unternehmen wie Arizona Sonoran. Dies hat bereits zu einem Kursanstieg geführt, da strategische Partner für das Cactus-Projekt gewonnen wurden

Arizona Sonoran Copper bietet eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Anleger, die auf die steigende Kupfernachfrage und die Unterstützung durch US-Politik setzen. Das Cactus-Projekt, kombiniert mit einem erfahrenen Management und strategischen Fortschritten, macht die Aktie zu einer vielversprechenden Wahl für langfristiges Wachstum.

Das nächste Unternehmen, was Sie unbedingt auf dem Zettel haben sollten ist Foran Mining

Foran Mining ist ein aufstrebendes Unternehmen in der Bergbauindustrie, das sich auf die Produktion von Kupfer spezialisiert hat. Mit dem McIlvenna Bay Projekt in Saskatchewan steht das Unternehmen an der Schwelle, eine bedeutende Rolle im Markt zu spielen. Foran verfolgt eine klare Vision: eine nachhaltige und kohlenstoffneutrale Mine zu schaffen, die nicht nur Kupfer, sondern auch andere kritische Mineralien produziert.

Foran Mining wurde mit dem Ziel gegründet, eine innovative und nachhaltige Bergbauoperation zu etablieren. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, die höchsten Umweltstandards einzuhalten und gleichzeitig eine effiziente Produktion zu gewährleisten. Die strategische Ausrichtung beinhaltet nicht nur die Erschließung des McIlvenna Bay Projekts, sondern auch die Exploration weiterer potenzieller Lagerstätten in der Region.

Die Finanzierung des Projekts wurde durch eine Kombination aus Eigenkapital und Fremdkapital sichergestellt, was Foran Mining eine solide finanzielle Basis für den Bau und Betrieb der Mine bietet. Mit einem anfänglichen Budget von 604 Millionen US-Dollar ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seine Produktionsziele zu erreichen.

Der Bau des McIlvenna Bay Projekts schreitet planmäßig voran

Derzeit wird an der Infrastruktur gearbeitet, um die erste Produktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 zu ermöglichen. Die Mine wird in einer Tiefe von 30 Metern unter der Oberfläche beginnen und sich bis zu 1,3 Kilometer tief erstrecken. Diese strategische Planung ermöglicht es Foran Mining, eine kosteneffiziente und produktive Mine zu betreiben.

Die Fortschritte sind vielversprechend: Die Betonarbeiten sind fast abgeschlossen, und die wichtigsten Maschinen werden derzeit installiert. Das Unternehmen hat auch bereits erste Erze aus der Entwicklung abgebaut, was darauf hinweist, dass die Vorbereitungen für die Produktion gut vorankommen.

Foran Mining konzentriert sich nicht nur auf Kupfer, sondern auch auf andere kritische Mineralien wie Zink, Gold und Silber. Diese Metalle spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Industrie und sind unerlässlich für die Entwicklung neuer Technologien, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien und der Elektromobilität.

Wie bereits erwähnt belaufen sich die Kosten für das McIlvenna Bay Projekt auf geschätzte 604 Millionen US-Dollar, und die Finanzierung wurde durch eine Mischung aus Eigenkapital und Fremdkapital gesichert. Foran Mining hat kürzlich eine bedeutende Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 360 Millionen CAD abgeschlossen, die es dem Unternehmen ermöglicht, die Bauarbeiten voranzutreiben.

Zusätzlich hat das Unternehmen eine 250 Millionen US-Dollar Schuldenfinanzierung abgeschlossen, um die finanziellen Mittel für den Bau der Mine zu sichern. Dies zeigt das Vertrauen der Investoren in die Fähigkeit von Foran Mining, das Projekt erfolgreich umzusetzen und eine profitable Produktion zu gewährleisten.

Foran Mining hat das Potenzial, signifikante Gewinnmargen zu erzielen, insbesondere durch die Produktion von Kupfer, Zink, Gold und Silber. Diese Metalle sind nicht nur für die Industrie von zentraler Bedeutung, sondern auch für die Entwicklung neuer Technologien. Die Nachfrage nach Kupfer wird voraussichtlich weiterhin steigen, da es ein entscheidendes Element in der Elektrifizierung und der Energiewende ist.

Die Zukunft von Foran Mining sieht vielversprechend aus, da das Unternehmen nicht nur auf die erste Produktionsphase abzielt, sondern auch auf langfristiges Wachstum. Durch die Erweiterung der Produktionskapazitäten und die Erschließung neuer Mineralvorkommen plant Foran Mining, seine Marktstellung weiter zu festigen.

Die strategische Ausrichtung auf nachhaltige Praktiken, einschließlich der Nutzung von batteriebetriebenen Fahrzeugen und erneuerbaren Energiequellen, wird Foran Mining helfen, sich als führendes Unternehmen in der Branche zu positionieren.

Das dritte Unternehmen, welches wir Ihnen heute ans Anlegerherz legen wollen heißt Hannon Metals.

Das in Kanada ansässige Unternehmen Hannan Metals ist ein auf Peru fokussiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf der Weiterentwicklung von zwei beckengroßen Kupfer-Gold-Silber-Projekten im Mineralreichen, jedoch noch weitgehend unerforschten Bergbaugürtel im mittleren Osten Perus liegt.

Peru verfügt aufgrund seiner weltweit bedeutenden Bodenschätze über die Art großflächiger polymetallischer Mineralvorkommen, die diese Art der Basiserkundung und das Entdeckungspotenzial auf Bezirksebene ermöglichen.

Mit den jüngsten Entdeckungen im Previsto-Gebiet (das jetzt als Cripple Creek bekannt ist) und bevorstehenden Bohrprogrammen in Belen (Teil des zu 100 % unternehmenseigenen Kupfer-Gold-Projekts Valiente) ist es an der Zeit, einen genaueren Blick auf die Möglichkeiten zu werfen, die sich für Investoren und die Branche insgesamt ergeben.

Die Vorbereitungen für die Bohrungen in Belen, die voraussichtlich Ende April oder Anfang Mai beginnen, sind in vollem Gange. Hannon Metals hat 40 Bohrplattformen genehmigt, die die verschiedenen Zielgebiete abdecken werden. Die Bohrungen werden sich auf drei Schlüsselprojekte konzentrieren: Ricardo Herrera, Vista Alegre und Sortilegio.

Das Previsto-Gebiet hat sich als eine der aufregendsten Entdeckungen in der Rohstoffexploration erwiesen. Die jüngsten Ergebnisse zeigen, dass das Gebiet eine massive Ausdehnung von 69,1 Metern mit 2,4 Gramm Gold pro Tonne aufweist. Besonders bemerkenswert sind die 26 Meter mit 5,4 Gramm Gold pro Tonne, die das Interesse von institutionellen Investoren und großen Bergbauunternehmen geweckt haben.

Aber das ist nicht alles. Hannon Metals hat auch eine Zone mit breiter, an der Oberfläche sichtbarer Kupfermineralisation identifiziert. Dies wirft die Frage auf: Ist Previsto ein Kupfersystem oder ein Goldsystem? Die Antwort ist komplex, denn es handelt sich um ein großes, mehrstufiges System, das sowohl Kupfer als auch Gold umfasst.

Um die Komplexität von Previsto zu verstehen, ist es wichtig, die geologischen Gegebenheiten zu betrachten. Porphyrsysteme bilden sich in der Erdkruste, wobei epithermale Systeme näher an der Oberfläche entstehen. Diese Übergänge zwischen Kupfer- und Goldsystemen sind entscheidend für das Verständnis der Ressourcen, die hier vorhanden sein könnten.

Das Previsto-System ist ein alkalisches Porphyr-Goldsystem, was bedeutet, dass es weniger Quarz und mehr Kalium enthält. Diese Gegebenheiten führen dazu, dass hier mehr Gold gefunden wird als in herkömmlichen Porphyrsystemen. Für Hannon Metals ist Gold von größter Bedeutung, da es einfacher zu verstehen und zu testen ist. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, mit weniger Bohrungen mehr Wert zu schaffen.

Das Previsto-System erstreckt sich über eine Fläche von 5 x 5 Kilometern, was es zu einem der größten Systeme in der Branche macht. Zum Vergleich: Ein System von 1 x 1 Kilometer wird bereits als bedeutend angesehen. Diese enorme Größe hebt Previsto von anderen Projekten ab und bietet das Potenzial für eine signifikante Goldproduktion.

Hannon Metals befindet sich in einer frühen Phase der Exploration in Previsto. Das Unternehmen hat bereits zwei Bereiche in seinem 100 % im Besitz befindlichen Gebiet Valiente identifiziert, die aktiv weiterentwickelt werden. Dazu gehört auch das Belen-Gebiet, das zwei Porphyr- und ein epithermales Ziel umfasst.

Hannon Metals ist auf dem besten Weg, eine bedeutende Rolle in der Rohstoffexploration zu spielen. Mit dem Previsto-Goldsystem und den bevorstehenden Bohrungen in Belen stehen die Zeichen auf Wachstum. Investoren und Interessierte sollten die Entwicklungen genau verfolgen, denn hier könnte sich eine der aufregendsten Geschichten in der Rohstoffbranche entfalten.

Drei Fliegen mit einer Klappe

Arizona Sonoran Copper, Foran Mining und Hannan Metals sind noch unterbewertet, bieten aber hohes Wachstumspotenzial durch aussichtsreiche Projekte.

Arizona Sonoran Copper steht an der Schwelle zu bedeutenden Fortschritten. Mit einer soliden finanziellen Grundlage, strategischen Partnerschaften und einer wachsenden Nachfrage nach Kupfer ist das Unternehmen gut positioniert, um in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um die Machbarkeitsstudie abzuschließen und das Projekt in die nächste Phase zu führen.

Foran Mining hat ein umfassendes Risikomanagementsystem implementiert, das auf eine proaktive Identifizierung und Minderung potenzieller Risiken abzielt. Mit einem Kontingent von 70 Millionen USD für unvorhergesehene Ausgaben ist das Unternehmen gut vorbereitet, um auf unerwartete Herausforderungen zu reagieren. Die strategische Ausrichtung auf nachhaltige Praktiken, einschließlich der Nutzung von batteriebetriebenen Fahrzeugen und erneuerbaren Energiequellen, wird Foran Mining helfen, sich als führendes Unternehmen in der Branche zu positionieren.

Als einer der flächenmäßig größten Mineralexplorer Perus (mit einer atemberaubenden Fläche von 1.505 Quadratkilometern) verfügt Hannan Metals mit zwei Co-Flaggschiff-Liegenschaften: San Martin und Valiente über einen echten First-Mover-Vorteil in Perus wenig erforschter Mineralbeckenregion im Vorland.

Schon vor Beginn der Phase-1-Bohrungen konnte das junge Unternehmen erfolgreich eine strategische Investition von fast 3 Millionen kanadischen Dollar von einem der größten Bergbauunternehmen Kanadas - Teck Resources (NASDAQ: TECK) - anwerben und sichern und ein wichtiges Joint-Venture-Abkommen mit JOGMEC - dem wichtigsten Bergbauzweig Japans - abschließen.

Hannan ist außerdem gut strukturiert und verfügt über ca. 140 Millionen ausstehende Aktien auf voll verwässerter Basis, wobei 14 % dieser Aktien von Insidern gehalten werden.

Wir sind der Meinung das jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um einen genaueren Blick auf alle drei genannten Unternehmen zu werfen und sich eine erste Position aufzubauen.

Ein guter Ausgangspunkt sind die Unternehmenswebseiten von Arizona Sonoran Copper, Foran Mining und Hannan Metals . Dort können Sie mehr über die Unternehmen und ihre ehrgeizigen Ziel erfahren.

Wir wünschen Ihnen ein gutes Händchen bei all Ihren Investitionen verbleiben wie immer mit spekulativen Grüßen aus der Mining Investor Redaktion

